Natixis va réduire les coûts de 100M€ dans la gestion d' actifs

(NEWSManagers.com) - Natixis a annoncé lundi soir que de nouvelles initiatives en matière d' économie de coûts ont été identifiées dans la gestion d' actifs et de fortune pour un montant total d' environ 100 millions d' euros à horizon 2022. Cela correspond à environ 8 % de la base de coût de rémunérations fixes. 50 millions d' euros d' économies seront réalisées d' ici à la fin de cette année et 80 millions à fin 2021. Afin de réaliser ces économies, des coûts de restructuration seront engagés pour un montant d' environ 45 millions au second semestre et d' environ 25 millions en 2021.

Ces mesures ont été présentées à l' occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre par Natixis, marquée aussi par l' annonce du départ de François Riahi, le directeur général, " en raison de divergences stratégiques concernant les options du futur plan de Natixis " . Il est remplacé par Nicolas Namias.

Natixis a enregistré des souscriptions nettes de 16 milliards d' euros au deuxième trimestre 2020 dans l' asset management et la gestion de fortune, effaçant presque totalement la décollecte de 17 milliards d' euros du premier trimestre.

Cette collecte est le plus haut niveau depuis le premier trimestre 2015, souligne Natixis. Les affiliés d' Amérique du Nord ont drainé 7 milliards d' euros, notamment grâce aux clients asiatiques qui ont représenté 5 milliards de collecte nette. Les stratégies fixed income et growth equity ont été privilégiées. " La vaste majorité des affiliés en Europe connaissent une collecte nette positive avec une très bonne dynamique qui continue d' être observée chez Mirova " , ajoute Natixis. Ces boutiques européennes ont attiré 9 milliards d' euros au total.

Les actifs sous gestion de l' AM sont remontés à 906 milliards d' euros au 30 juin 2020, en hausse de 9% sur le trimestre. Mais ils restent inférieurs aux 934 milliards d' euros de la fin 2019.

Le PNB sous-jacent de la gestion d' actifs et de fortune est en baisse de 24% sur un an au deuxième trimestre 2020 et de 13% sur un an au premier semestre. Natixis invoque pour le deuxième trimestre " un effet de marquage de -42 millions d' euros sur le portefeuille de seed money non-listé, en partie compensé par un effet marquage positif de 25 millions d' euros sur le portefeuille de seed money listé qui avait été impacté négativement par l' évolution des marchés au 1T20 " .

Les commissions de gestion sur encours (brutes) sont en baisse de 12% sur un an au deuxième trimestre 200, à mettre en parallèle d' une baisse des charges de 14% sur la même période. Les marges de l' AM hors commissions de surperformance ont été " impactées par un effet mix défavorable sur le trimestre (principalement en avril et mai) provenant de l' écart de performance entre les marchés actions et obligations au 1T20 " . Le rebond des marchés actions observé au 2T20 a en revanche positivement impacté le mix d' actifs sous gestion, avec un effet relutif sur les marges en juin qui se situent à 28 pb. Celles-ci s' établissent au-dessus de 15 pb pour les affiliés en Europe (au-dessus de 27 pb hors Fonds Généraux d' Assurance vie) et à environ 35 pb pour les affiliés en Amérique du Nord (poids moindre de Harris dans les AuM moyens).

Les commissions de surperformance s' élèvent à 22 millions d' euros au deuxième trimestre contre 138 millions d' euros au 2T19.