Natixis: nomination de Constance Clerc chez Natixis IM information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 10:35

(CercleFinance.com) - Natixis Investment Managers (Natixis IM) annonce la promotion de Constance Clerc au poste de Head of Business Enhancement. Elle sera rattachée à Fabrice Chemouny, Directeur de la distribution internationale de Natixis IM.



Constance Clerc a rejoint Natixis IM en septembre 2016 et a occupé différentes fonctions dont dernièrement celle de Head of Strategy and Sales Management pour la distribution internationale.



' A ce poste nouvellement créé, Constance jouera un rôle stratégique dans le pilotage des opérations clés, soutenant les efforts de la distribution internationale de Natixis IM et de ses plus de 15 sociétés de gestion affiliées. Elle supervisera les activités Product, Marketing, RFP ainsi que les équipes International Product-Legal ' précise le groupe.



Fabrice Chemouny a déclaré : ' Au cours de ses sept années passées au sein de la société, Constance a prouvé sa profonde connaissance de l'activité et de ses priorités stratégiques, ainsi que des moyens nécessaires pour fournir un excellent service aux clients. En travaillant étroitement avec les différentes entités et main dans la main avec nos sociétés de gestion affiliées, je suis convaincu qu'ensemble nous pourrons améliorer notre offre aux investisseurs et étendre nos capacités de distribution. '