Natixis Interépargne s'associe à Arial CNP Assurances

7 juillet (Reuters) - NATIXIS SA CNAT.PA : * ARIAL CNP ASSURANCES ET NATIXIS INTERÉPARGNE ASSOCIÉES POUR PROPOSER AUX ENTREPRISES UNE NOUVELLE OFFRE COMPLÈTE D'ÉPARGNE SALARIALE ET RETRAITE Pour plus de détails, cliquez sur CNAT.PA (Gdansk Newsroom)

