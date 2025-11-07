Natixis Interépargne et Vega IS dévoilent le FCPE "Sélection Vega Industrie France"

(AOF) - Natixis Interépargne, Vega Investment Solutions et le Collectif Reconstruire lancent le FCPE "Sélection Vega Industrie France", un fonds nourricier combinant actions cotées et actifs non cotés, tourné vers l’industrie manufacturière en France. Il est conçu et géré par les experts en allocation d’actifs de Vega Investment Solutions, gestionnaire affilié à Natixis Investment Managers et détenant plus de 80 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Avec une stratégie de gestion discrétionnaire, le portefeuille combinera des actions majoritairement françaises et européennes (titres vifs) pour chercher à capter les évolutions de marché dans le secteur de l'industrie manufacturière, et investir dans des entreprises qui assurent la production de biens de consommation et d'équipements (entre 90% et 100% du portefeuille).

Le fonds intègre également la prise en compte de critères extra financiers, avec notamment une attention particulière sur l'empreinte emplois en France.

En outre, ce portefeuille combinera des fonds d'actifs non cotés (entre 5% et 10% en cible) de type capital investissement, dette privée et infrastructure, portant sur des investissements orientés notamment vers les PME-ETI.

Le produit relève de l'article 8 du règlement SFDR. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision.