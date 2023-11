Natixis IM voit ses encours reculer au troisième trimestre 2023

La gestion d’actifs du groupe BPCE, réunie au sein de Natixis Investment Managers, a vu ses encours décliner de 1.127 milliards d’euros à 1.114 milliards d’euros entre fin juin 2023 et fin septembre 2023. Cela représente un recul de 1% environ. Depuis le début de l’année, les encours augmentent de 3%.

Le métier a enregistré une collecte nette hors assurance-vie et marché monétaire de 2,9 milliards d’euros au troisième trimestre, après 2,2 milliards sur le premier semestre. Depuis le début de l’année, la collecte s’élève donc à 5,1 milliards d’euros. BPCE note qu’il y a eu un « rééquilibrage vers les produits à taux fixes », représentant 17 milliards d’euros de collecte nette.

Le produit net bancaire du pôle gestion d’actifs et de fortune baisse de 4% au troisième trimestre 2023 et sur les neuf premiers mois de l’année 2023 pour s’établir à respectivement 768 millions d’euros et 2.328 millions d’euros.

Le résultat avant impôt ressort à 149 millions d’euros, en repli de 8% au troisième trimestre et à 479 millions d’euros, en baisse de 6%, sur neuf mois.