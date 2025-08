Technip Energies décroche un contrat GNL majeur aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 18:12









(Zonebourse.com) - Technip Energies annonce la signature d'un contrat d'ingénierie, fourniture et construction (EPC) avec Commonwealth LNG pour un projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de 9,5 millions de tonnes par an situé à Cameron Parish, en Louisiane (États-Unis).



Ce contrat, qualifié de 'majeur' (soit supérieur à un milliard d'euros), prévoit la livraison de six trains de liquéfaction standardisés, basés sur la solution modulaire SnapLNG by T.ENTM.



Cette approche vise à accélérer l'exécution, optimiser les coûts et améliorer la prévisibilité.



L'attribution fait suite à l'étude d'ingénierie d'avant-projet (FEED) menée avec succès par Technip Energies.



Arnaud Pieton, directeur général, souligne que le projet 'joue un rôle clé pour renforcer la sécurité énergétique mondiale'.

Le contrat ne sera inscrit au carnet de commandes qu'après décision finale d'investissement (FID) du client.





