Natixis IM se choisit un nouveau responsable de l'Italie

(NEWSManagers.com) - Natixis Investment Managers a recruté Marco Barindelli en tant que responsable de l’Italie. Cela intervient après le départ d’Antonio Bottillo en février dernier.

Marco Barindelli vient de Schroders, où il a occupé divers rôles dont celui de responsable de l’Italie.

Chez Natixis IM, il sera chargé de renforcer la présence de la société française et de ses affiliés en Italie et de superviser les relations stratégiques avec la clientèle institutionnelle et wholesale.

Marco Barindelli sera basé à Milan et rattaché à Sophie Del Campo, responsable de la distribution pour l’Europe du Sud, l’Amérique latine et l’US offshore.