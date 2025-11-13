Natixis IM : Romain de Beco nommé au poste de Directeur Distribution et Assurance

(AOF) - Natixis Investment Managers accélère son développement en France avec la nomination de Romain de Beco, au poste de Directeur Distribution et Assurance, France et Monaco. Basé à Paris, il est rattaché à Gad Amar, directeur de la distribution pour la région Europe de l’Ouest. Sa nomination est effective depuis le 27 octobre 2025.

Dans son nouveau rôle, il sera chargé de piloter le développement commercial auprès de segments clés dont les CGPIs, multi-family offices, banques privées, allocataires d'actifs, sélectionneurs de fonds et assureurs.

"Il aura pour objectif principal d'offrir à ces partenaires un accompagnement sur mesure et un accès unique aux expertises phares offertes par le modèle multi-affiliés de Natixis Investment Managers", précise un communiqué.

Romain de Beco, 40 ans, a passé près de 13 années au sein de Swiss Life Asset Managers France, où il a occupé différents postes dont celui de directeur du Développement Distribution.