Natixis IM réunit ses forces commerciales en Australie

(NEWSManagers.com) - Natixis Investment Managers va intégrer l’équipe commerciale et marketing de son affilié australien Investors Mutual Limited (IML) pour créer une « plateforme de distribution multicanaux » en Australie. IML est une société de gestion spécialisée dans les actions australiennes créée en 1998, dans laquelle Natixis IM a acquis une participation majoritaire (51,9 %) en 2017. Cette plateforme de distribution australienne réunira l’équipe commerciale de Natixis IM, qui couvre les clients institutionnels, et celle d’IML, centrée sur les canaux retail et wholesale, « afin d'offrir une expérience client améliorée ».

Dans ce cadre, Danny King a été promu responsable des ventes institutionnelles et Jason Guthrie sera responsable du wholesale, pour Natixis Investment Managers en Australie. Les deux seront rattachés à Louise Watson, responsable de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande de Natixis IM. IML va ainsi se concentrer sur la gestion et la conception de produits.

Natixis IM et ses affiliés gèrent plus de 30 milliards de dollars d’encours en Australie et en Nouvelle Zélande.