Natixis IM renforce son comité de direction gestion d’actifs et de fortune

(NEWSManagers.com) - Natixis Investment Managers (« Natixis IM ») vient de nommer huit nouveaux membres au sein de son comité de direction. Leur mission sera de définir, mettre en œuvre et suivre les objectifs stratégiques des métiers de gestion d’actifs et de fortune au sein du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE.

Les nouveaux membres du Comité de direction sont :

- Alix Boisaubert, directrice communication corporate pour la gestion d'actifs et de fortune. Elle occupe son poste actuel depuis septembre 2020, après avoir travaillé au sein d’Ostrum AM, affilié de Natixis IM, où elle était en charge de la communication, du marketing et de la responsabilité sociale des entreprises;

- Alain Bruneau, secrétaire général pour la gestion d'actifs et de fortune. Celui-ci vient tout juste d'être nommé à son nouveau poste, après avoir été directeur de la conformité de Natixis. Dans le cadre de ses fonctions, il supervise les risques, la conformité et les affaires publiques;

- Fabrice Chemouny, directeur Asie-Pacifique de Natixis IM : Basé à Hong Kong, il occupe ce poste depuis cinq ans;

- Audrey Koenig, directrice générale de Natixis Wealth Management;

- Melanie Robinson, directrice expérience client en gestion d'actifs et de fortune. Elle travaille pour Natixis IM depuis novembre 2021;

- Justin Rosen, directeur de la conformité de Natixis IM;

- Jean-Marc Sabatier, directeur des risques de Natixis IM;

- Nathalie Wallace, directrice de l’investissement durable pour la gestion d'actifs et de fortune.

Au sein du Comité de direction "gestion d’actifs et de fortune", ils rejoignent le directeur général Tim Ryan et :

- David Giunta, directeur général de Natixis IM US;

- Christophe Lanne, directeur ressources et transformation en gestion d'actifs et de fortune;

- Cyril Marie, directeur financier et responsable stratégie et développement corporate en gestion d'actifs et de fortune;

- Joseph Pinto, directeur de la distribution de Natixis IM en Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie-Pacifique;

- Philippe Setbon, directeur général d'Ostrum AM;

- Eric Ward, directeur juridique de Natixis IM.