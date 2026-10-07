Natixis IM recrute un directeur commercial en Allemagne et Autriche

Natixis Investment Managers (Natixis IM) vient de recruter Magnus Schueppel en tant que directeur commercial, chargé des clients du nord et de l’est de l’Allemagne ainsi que de l’Autriche. Il sera rattaché à Patrick Sobotta, responsable Europe centrale et orientale. Il rejoint Nikolaus Weilhartner, Setara Feroozi, Anastasia Eckel, Victoria Sophie Glade et Bea Zollstab.

Magnus Schueppel arrive de PricewaterhouseCoopers à Francfort, où il travaillait depuis 2021, en dernier lieu en tant que senior associate au sein du pôle Real Assets Financial Services Consulting. À ce poste, il a mené des missions de due diligence commerciale dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions, accompagné la structuration de fonds d’actifs réels pour une grande banque et conseillé des gérants d’actifs, des sociétés de gestion et des dépositaires sur des produits et points réglementaires liés aux investissements alternatifs.

Natixis IM gère désormais plus de 22 milliards d’euros d’actifs pour le compte de clients dans sa région de distribution Europe centrale et orientale. Le recrutement de Magnus Schueppel permettra d’offrir un accompagnement encore plus proche à ses clients.

L'Agefi