Natixis IM recrute un commercial pour les distributeurs suisses et monégasques

(NEWSManagers.com) - Natixis Investment Managers (Natixis IM) vient de recruter Lucas Tirelli comme responsable commercial senior sur le segment Wholesale pour la Suisse romande et Monaco. Dans la confédération, il couvrira plus spécifiquement les banques privées, les gérants indépendants et les family offices actifs romands. Basé à Genève, il est rattaché à Sophie Courmont, la directrice de la Suisse francophone et de Monaco chez Natixis IM.

Lucas Tirelli était jusqu' ici responsable Suisse pour Rothschild & Co Asset Management. Il a également travaillé comme sélectionneur de fonds chez Goldman Sachs Asset Management et pour BNP Paribas comme responsable client.