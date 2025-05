Natixis IM : rapprochement entre Mirova et Thematics AM

(AOF) - Mirova, dédiée à l’investissement responsable, et Thematics AM, spécialiste de l’investissement thématique, ont annoncé un projet de rapprochement stratégique pour " devenir une référence mondiale de la gestion thématique ".

Mirova gère actuellement 32 milliards d'euros, dont 3,1 milliards d'euros d'encours dans le cadre de son offre thématique, qui intègre six stratégies axées sur des enjeux cruciaux tels que l'environnement, le climat, la biodiversité, la création d'emplois, la diversité. Thematics AM affiche 3,1 milliards d'euros d'encours, concentrés sur cinq thèmes : l'IA et la robotique, l'eau, la sécurité, la santé ou encore l'économie de l'abonnement.

" Le projet de rapprochement entre Mirova et Thematics AM est fondé sur la complémentarité des forces de chaque entité ", expliquent les 2 affiliées de Natixis Investment Managers. " En unissant leurs compétences, Mirova et Thematics AM seraient en mesure d'offrir une gamme de produits d'investissement thématiques diversifiée pour répondre aux besoins variés des investisseurs tout en respectant des standards de durabilité élevés ".

Philippe Setbon, directeur général de Natixis Investment Managers, a déclaré : " Ce projet de rapprochement est en parfaite adéquation avec notre ambition stratégique Vision 2030. En unissant les forces de Mirova et Thematics AM, nous souhaitons répondre aux besoins croissants de nos clients dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel. "

Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, a ajouté : ". Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre objectif de doubler nos encours d'ici à 2030 et d'accroître notre impact positif sur l'environnement et la société. "

La clôture de l'opération interviendrait au dernier trimestre 2025 sous réserve de l'aboutissement des procédures sociales applicables et de l'obtention de l'accord des autorités réglementaires compétentes.