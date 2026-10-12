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Natixis IM ouvre un bureau à Rome
information fournie par Agefi Asset Management 12/10/2026 à 08:00

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Natixis Investment Managers ouvre un bureau à Rome, qui viendra s’ajouter à celui de Milan. Dans ce cadre, la société de gestion accueille deux nouveaux commerciaux institutionnels en Italie : Roberta Destito et Davide Di Fazio.

Roberta Destito vient de Groupama Asset Management, où elle a travaillé plus de dix ans, dernièrement en tant que chargée des relations avec les clients institutionnels basée à Rome. Davide Di Fazio vient quant à lui de Fopen, le fonds de pension des salariés du groupe Enel, où il a travaillé six ans au pôle finance, également dans la capitale italienne.

Les deux commerciaux sont rattachés à Alberico Potenza, managing director et responsable des ventes institutionnelles pour l’Italie chez Natixis IM.

« L’ouverture d’un nouveau bureau à Rome, ville qui a toujours été centrale pour le marché institutionnel, ainsi que l'élargissement de notre équipe avec l’arrivée de deux nouveaux commerciaux institutionnels, témoignent une nouvelle fois de l’attention que nous portons à nos clients institutionnels en Italie », a souligné Alberico Potenza.

Par ailleurs, Franz Welponer, qui a rejoint le groupe en 2006, a été nommé managing director , responsable wholesale et retail pour l’Italie, le Tessin, Malte, la Grèce et Chypre. Il pilotera l’activité retail et wholesale depuis le bureau de Milan.

Laurence Marchal

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