Natixis IM nomme une directrice finances et stratégie

- Natixis Investment Managers, le gérant d’actifs du groupe BPCE, vient d’annoncer la promotion de Nathalie Bricker, directrice financière depuis 2018, en tant que directrice finances et stratégies. Elle sera rattachée à Tim Ryan, directeur général de Natixis IM et responsable de la gestion d’actifs et de fortune du groupe BPCE.Nathalie Bricker travaille chez Natixis depuis 2005, où elle est entrée en tant que directrice des normes et systèmes comptables au sein de Natexis Banques Populaires. Elle a ensuite été promue au poste de directrice comptable de Natixis en 2007. Elle est devenue directrice comptabilité et ratios en 2013 et entre au comité exécutif en 2016. Depuis 2018, elle est membre du comité de direction générale de Natixis. Avant de rejoindre la division de la gestion d’actifs du groupe BPCE, elle a travaillé au sein de la Caisse des Dépôts entre 1995 et 2005. Entrée en tant qu’animatrice du réseau comptable pour les activités de marchés et dépositaires, elle a été nommée responsable de la comptabilité centrale en 1998. Elle a ensuite occupé les fonctions d’adjointe au responsable du département comptable et responsable du secteur « comptes sociaux » de CDC IXIS en 2000. Elle a démarré sa carrière en 1991 chez KPMG.Natixis IM comptait 1.111 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 mars 2023.

Tuba Raqshan