Natixis IM : les particuliers souhaitent une relation plus resserrée avec leur conseiller financier

(AOF) - Une étude mondiale de Natixis Investment Managers a révélé un changement d’état d’esprit " significatif " des investisseurs particuliers. Leurs attentes de rendements ont chuté alors que l’inflation suscite de réelles inquiétudes. Dans ce contexte, les particuliers sont surtout à la recherche de conseils clairs de la part de leurs conseillers financiers.

Menée auprès de plus de 7 050 investisseurs particuliers disposant de plus de 100 000 dollars investis en épargne, cette étude révèle que la hausse des prix est la première source d'inquiétude à l'échelle mondiale pour 51 % des personnes interrogées.

Du fait de l'inflation, ils sont 66 % à déclarer moins épargner et 59 % estiment qu'elle a réduit leurs gains. Même si la hausse des prix a ralenti et se rapproche de l'objectif fixé par les banques centrales, seulement 41 % des répondants estiment qu'elle appartient au passé.

En France, la principale source d'inquiétude est différente. Les investisseurs particuliers français sont plus inquiets de la crise économique (46 %) et des conflits internationaux (43 %), que de l'inflation qui arrive en troisième position, à égalité avec un potentiel krach boursier (34 %). Toujours dans l'Hexagone, l'impact fiscal reste un enjeu important : ils sont 40 % à voir l'impôt comme un risque majeur, et 35 % souhaitent des stratégies d'investissement fiscalement optimisées, ce qui les amènent à vouloir bénéficier de l'expertise de leur conseiller financier pour les aider à optimiser leur charge fiscale. Dans le monde, ils sont 74 % à vouloir en bénéficier.

Des rendements attendus en baisse et de nouvelles opportunités

Face à ces inquiétudes, les attentes des investisseurs particuliers en termes de rendements ont été revues à la baisse, ils visent désormais un rendement net de 7,3 % au-dessus de l'inflation, en baisse de 33 % par rapport aux 10,9 % espérés l'an dernier. En France, les investisseurs sont plus optimistes et visent 9,6 %. À long terme, l'objectif d'un rendement réel de 10,7 % est jugé trop élevé par les conseillers qui estiment que la cible de 8,3 % est nettement plus réaliste.

Face à l'instabilité des marchés, les épargnants sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à de nouvelles opportunités. À l'échelle mondiale, 44 % d'entre eux disent que plus ils s'informent sur les marchés privés, plus y ont envie d'y investir. Concernant la technologie, 42 % voient l'intelligence artificielle comme la plus grande opportunité d'investissement d'une génération, mais 51 % estiment qu'il s'agit d'une bulle spéculative prête à éclater.