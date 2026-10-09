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Natixis IM consolide son implantation italienne
information fournie par AOF 09/10/2026 à 11:27

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(Zonebourse.com) - Natixis Investment Managers renforce sa présence en Italie avec l'ouverture d'un bureau à Rome. Natixis Investment Managers poursuit son développement en Italie en ouvrant un nouveau bureau à Rome et en étoffant ses équipes commerciales dédiées à la clientèle institutionnelle. Le gestionnaire d'actifs annonce également une évolution de son organisation sur le segment Wholesale & Retail.

Implanté à Rome, le nouveau bureau sera placé sous la responsabilité d'Alberico Potenza, Country Head Italy Institutional de Natixis Investment Managers. Pour accompagner son développement auprès des investisseurs institutionnels italiens, la société renforce ses équipes avec l'arrivée de Roberta Destito et Davide Di Fazio, tous deux nommés responsables des ventes institutionnelles. Ils seront directement rattachés à Alberico Potenza.

Parallèlement, Natixis Investment Managers confie à Franz Welponer les fonctions de Managing Director, Head of Wholesale & Retail pour l'Italie, le Tessin, Malte, la Grèce et Chypre. Basé à Milan, ce dernier bénéficie d'une solide expérience au sein du groupe, qu'il a rejoint en 2006.

Avec cette nouvelle implantation et ces nominations, Natixis Investment Managers entend consolider son ancrage sur le marché italien et renforcer sa proximité avec ses clients institutionnels et ses réseaux de distribution.

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