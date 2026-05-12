Natixis IM collecte 9 milliards d’euros au premier trimestre 2026

Le métier gestion d’actifs de BPCE, logée dans Natixis Investment Managers, a enregistré une collecte nette de 9 milliards d’euros au premier trimestre 2026, a annoncé le groupe le 5 mai lors de la publication de ses résultats trimestriels. Cette collecte s’est faite principalement en produits fixed income , en fonds monétaires et en produits d’assurance portés par DNCA Finance, Loomis Sayles et Ostrum AM, précise le groupe. Cela représente un ralentissement par rapport à la collecte du dernier trimestre 2025, qui s’était élevée à 17 milliards d’euros.

Les actifs sous gestion de Natixis IM ont atteint 1.261 milliards d’euros à fin mars 2026, en léger repli par rapport aux 1.323 milliards de fin décembre 2025. La collecte et l’effet change (14 milliards) n’ont pas suffi à compenser un effet marché négatif de 30 milliards. Les encours ont également baissé en raison du transfert d’actifs de 55 milliards d’euros à la suite du partenariat de distribution avec Edward Jones.