Natixis et Reden concluent un financement de portefeuille pour le solaire PV au Chili

22 octobre (Reuters) - NATIXIS SA CNAT.PA : * REDEN ET NATIXIS CONCLUENT UN DEUXIÈME FINANCEMENT DE PORTEFEUILLE POUR LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU CHILI * NATIXIS ET REDEN DEVELOPMENT CHILE SPA SOLAR ("REDEN PMGD 2.0") ONT FINALISÉ DES FACILITÉS DE CRÉDIT GARANTIES DE 81,5 MILLIONS DE DOLLARS * PORTEFEUILLE ATTENDU DE 100 MWC D'ENVIRON 20 CENTRALES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES ("PV") AU CHILI Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CNAT.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -0.39%