Natixis, en perte au T1, repousse l'annonce de son plan stratégique à fin 2021

6 mai (Reuters) - NATIXIS SA CNAT.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES NET RETRAITÉ AU T1 EUR 1,75 MDS VERSUS EUR 1,96 MDS IL Y A UN AN * COÛT DU RISQUE SOUS-JACENT AU T1 EUR 193 MLNS, REFLÉTANT UN PROVISIONNEMENT PLUS ÉLEVÉ * RATIO CET1 FULLY LOADED BÂLE 3 DE 11,4% AU 31 MARS 2020 VERSUS 11,3% AU 31 DÉCEMBRE 2019 * LIQUIDITÉ : RATIO LCR >100% AU 31 MARS 2020 * PERTE NETTE PART DU GROUPE (INCLUANT LA CONTRIBUTION NETTE DE COFACE) RETRAITÉE AU T1 EUR 204 MLNS VERSUS PROFIT EUR 764 MLNS IL Y A UN AN * PERTE NETTE D'EXPLOITATION RETRAITÉE AU T1 EUR 26 MLNS VERSUS PROFIT EUR 330 MLNS IL Y A UN AN * VALEUR COMPTABLE PAR ACTION EUR 5,57 AU 31 MARS 2020 * PRÉVOIT DE RÉDUIRE L'OBJECTIF CET1 DE 100 POINTS DE BASE À 10,2% POUR 2020-2021 * IL NOUS A PARU PRÉFÉRABLE DE REPOUSSER L'ANNONCE DE NOTRE PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE À L'HORIZON DE LA FIN 2021 - PDG Texte original sur Eikon ID:nGNE651Ymx Pour plus de détails, cliquez sur CNAT.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -3.32%