Natixis double son bénéfice au T4 grâce aux activités de marché

* Hausse de 23% des revenus au T4 * Natixis juge "peu probable" d'atteindre son objectif de collecte 2020 en gestion * BPCE pas intéressé par la banque de détail de HSBC France (Actualisé avec conférence de presse) PARIS, 6 février (Reuters) - Natixis CNAT.PA a fait état jeudi d'un bénéfice net multiplié par plus de deux au quatrième trimestre grâce à un net rebond de ses activités de marché sur les taux et les actions. La banque française, filiale cotée du groupe mutualiste BPCE, a aussi bénéficié d'un effet de base favorable après avoir enregistré une perte dans les dérivés actions au quatrième trimestre 2018 lors de la débâcle boursière. L'activité de trading taux a vu ses revenus grimper de 33% sur le trimestre tandis que les revenus sur le trading actions ont été multipliés par deux. Natixis prévoit de verser au titre de l'exercice 2019 un dividende de 0,31 euro par action, soit une progression de 3%. Globalement, au quatrième trimestre, son bénéfice est ressorti à 371 millions d'euros contre 181 millions un an plus tôt. Ses revenus ont quant à eux progressé de 23% à 2,5 milliards d'euros. Interrogé sur les objectifs à horizon 2020, François Riahi, le directeur général de Natixis, a indiqué que la banque ferait le point fin 2020. Laurent Mignon, le président du directoire de BPCE, a toutefois indiqué qu'il sera "peu probable" que Natixis parvienne à atteindre son objectif de collecte en gestion d'actifs. Le patron de la banque mutualiste a également indiqué que BPCE ne serait pas candidat au rachat des activités de banque de détail de HSBC HSBA.L en France. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris +1.29% NATIXIS Euronext Paris +5.59% HSBC HLDG LSE +1.27%