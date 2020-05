Natixis décollecte 17Md€ dans la gestion d'actifs au T1 2020

(NEWSManagers.com) - Natixis a fait état d'une décollecte de 17 milliards d'euros dans son métier de gestion d'actifs pour le premier trimestre 2020, à l'occasion de la publication de ses résultats. Les encours sous gestion ont fondu de 11%, à 828 milliards d' euros à fin mars, en raison d' un effet de marché négatif de 100 milliards d' euros, et de la décollecte.

" En matière de gestion d' actifs et de fortune, les fortes baisses sur les marchés financiers ont réduit nos actifs sous gestion et nous ont amenés à marquer notre portefeuille de seed money, mais la décollecte est limitée et le taux de commissions est stable, ce qui démontre la pertinence du modèle multiboutique offert à nos clients" , commente François Riahi, directeur général de Natixis.

Les revenus sont restés stables à 733 millions d' euros. Le groupe évoque dans ses résultats un marquage du portefeuille de seed money pour -34 millions d'euros (post couverture) faisant suite à la baisse significative des marchés au mois de mars 2020.

Le résultat imposable du pôle (y compris la banque privée) a reculé de 12%, à 194 millions d' euros.

Natixis indique que les marges de l' Asset Management hors commissions de surperformance s' élèvent à environ 29 points de base (pb) au premier trimestre 2020 contre 30 pb le trimestre dernier. Cette variation s' explique par la baisse du poids des actifs sous gestion moyens en Amérique du Nord. En Europe, les marges des affiliés s' établissent à environ 15 pb au premier trimestre 2020 et environ 27 pb excluant les fonds généraux d' Assurance vie. Cette évolution est due à la baisse de la part des actifs sous gestion moyens des affiliés DNCA, Dorval et H2O.

En Amérique du Nord, les marges des affiliés s' établissent à environ 37 pb au premier trimestre 2020, stables depuis le dernier trimestre. Si la part des actifs sous gestion moyens d' Harris est en baisse, elle est compensée par des niveaux de marges plus élevés au niveau de l' affilié.

Les commissions de surperformance s' élèvent à 49 M€ au premier trimestre 2020 contre 32 M€ au 1T19.

Décollecte de 6 milliards d'euros sur les fonds monétaires

La décollecte nette de l' AM sur produits long terme atteint 5 milliards d'euros en Amérique du Nord (principalement sur les produits fixed income et value equity), 2 milliards d'euros sur les produits à marge élevée en Europe (produits diversifiés), 3 milliards d'euros sur les produits à faible marge en Europe (Fonds Généraux d' Assurance vie) et 1 milliard d'euros en Asie. Les stratégies growth equity, actifs réels et thématiques (WCM, Vauban et MV Credit, Mirova, Thematics) continuent d' afficher une dynamique solide, affirme le communiqué.

Le trimestre a également été marqué par une décollecte nette de 3 milliards d'euros sur les Fonds Généraux d' Assurance vie et de 6 milliards d'euros sur les fonds monétaires (tous deux faiblement margés), par un effet marché négatif de 100 milliards d'euros et par un effet change/périmètre positif de 11 milliards d'euros.

Compte tenu de l' impact de la crise sur les deux grands métiers de Natixis et des incertitudes pour les mois à venir, la banque ne présentera pas sa prochaine feuille de route à l' automne. " Nous avons décidé de repousser le plan stratégique d' un an, indique François Riahi. Il sera annoncé d' ici à la fin de l' année 2021." Pour le moment, le dirigeant ne se livre pas au jeu des prévisions pour le résultat 2020. Mais " en fonction de l' évolution de l' année en termes d' impacts économiques et de performance des métiers, les coûts auront un ajustement qui sera assez marqué, en particulier dans la gestion d' actifs" , souligne François Riahi.

Il confirme d' ailleurs la poursuite du projet de fusion d' Ostrum AM avec La Banque Postale AM, qui doit permettre de rentabiliser la gestion obligataire.