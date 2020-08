Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis dans le rouge au T2, le DG Riahi quitte ses fonctions Reuters • 03/08/2020 à 18:30









(Crédits photo : Flickr - Jean Pierre Dalbera ) (Actualisé avec précisions) PARIS, 3 août (Reuters) - En perte de 57 millions d'euros au deuxième trimestre en raison de la crise du coronavirus, Natixis CNAT.PA a annoncé le départ de son directeur général François Riahi en raison de "divergences stratégiques". La filiale cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE indique dans un communiqué que François Riahi est remplacé par Nicolas Namias, actuellement chargé des finances et de la stratégie de BPCE, à la tête de la banque à compter du 4 août 2020. Après une perte de 204 millions au premier trimestre, les comptes de Natixis sont une nouvelle fois dans le rouge en raison d'une hausse des provisions pour risque de crédit du fait de la récession économique qui fait craindre des défauts de remboursements d'emprunts. Son coût du risque grimpe ainsi à 289 millions d'euros au deuxième trimestre contre 109 millions un an plus tôt. Dans la banque de financement et d'investissement, Natixis affiche en outre une perte avant impôt de 230 millions d'euros. La banque fait aussi savoir qu'elle présentera le 5 novembre ses objectifs pour 2021 et qu'un nouveau plan stratégique, qui a fait l'objet de désaccords avec François Riahi, sera présenté en juin 2021. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +1.07%