National Storage REIT accepte d'être racheté pour 2,65 milliards de dollars par le consortium Brookfield-GIC
information fournie par Reuters 07/12/2025 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec plus de détails sur l'opération à partir du paragraphe 2)

La société australienne National Storage REIT NSR.AX a déclaré lundi avoir signé un acte de mise en œuvre du plan avec un consortium soutenu par Brookfield Asset Management BAM.N et GIC de Singapour pour un accord de rachat évaluant l'opérateur de self-stockage à environ 4 milliards de dollars australiens (2,65 milliards de dollars).

L'accord fait suite à l'annonce faite par National Storage fin novembre qu'elle avait reçu une proposition non contraignante du consortium, qui offrait aux actionnaires de NSR 2,86 dollars australiens en espèces par action, soit une prime de 26,5 % par rapport au cours de clôture de NSR du 25 novembre.

Les soumissionnaires ont depuis lors achevé leurs vérifications préalables et signé un acte contraignant.

National Storage, créée en 1995, offre ses services à des clients résidentiels et commerciaux dans plus de 270 sites en Australie et en Nouvelle-Zélande, comme l'indique son site web.

Le conseil d'administration de NSR a recommandé à l'unanimité l'opération, déclarant qu'il la soutiendrait en l'absence de proposition supérieure et sous réserve qu'un expert indépendant détermine qu'elle est dans le meilleur intérêt des détenteurs de titres.

(1 dollar = 1,5074 dollar australien)

Fusions / Acquisitions
