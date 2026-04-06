National Healthcare Properties publie son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Wall Street hésite lundi à l'ouverture, les investisseurs évaluant la possibilité d'une issue à la guerre au Moyen-Orient malgré de nouvelles menaces de Washington envers Téhéran. Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,13%, l'indice Nasdaq prenait ...
Lire la suite
Deux complexes pétro-chimiques iraniens, dont la plus grande installation gazière, ont été frappés lundi en Iran, Donald Trump menaçant de détruire les infrastructures énergétiques du pays si Téhéran ne rouvre pas le stratégique détroit d'Ormuz. Au 38e jour de ...
Lire la suite
La sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a qualifié lundi de "sage décision" les regrets exprimés par le président sud-coréen Lee Jae Myung au sujet de l'envoi il y a quelques mois de drones en Corée du Nord par des civils. "Le président de la République de Corée a ...
Lire la suite
Les quatre astronautes d'Artémis 2 iront lundi plus loin de la Terre qu'aucun autre avant eux, lors du premier survol de la Lune depuis 1972 qui leur fera découvrir des zones encore jamais observées directement par des humains. Plus de quatre jours après leur départ ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer