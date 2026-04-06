information fournie par Reuters • 06/04/2026 à 14:07

National Healthcare Properties publie son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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Le fonds d'investissement immobilier National Healthcare Properties a publié lundi ses documents en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis.