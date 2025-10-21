 Aller au contenu principal
National Fuel Gas rachète les activités de gaz naturel de CenterPoint dans l'Ohio ; les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de National Fuel Gas NFG.N chutent de ~5% à $82,19

** La société va acheter les activités de distribution de gaz naturel de CenterPoint Energy CNP.N dans l'Ohio pour 2,62 milliards de dollars

** Les actifs comprennent près de 5 900 miles de pipelines de transmission et de distribution dans l'Ohio

** CNP s'attend à recevoir 1,42 milliard de dollars en 2026 et le solde de 1,20 milliard de dollars en 2027 en vertu d'une note du vendeur qui sera conclue à la clôture de l'opération

** NFG s'attend à ce que l'opération lui permette de mieux s'implanter dans l'Ohio et d'élargir sa présence sur le marché des services publics de gaz réglementés aux États-Unis.

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026

** Les actions de CNP ont légèrement baissé dans les échanges du matin

** En incluant les mouvements de la session, NFG a augmenté de ~36% et CNP de ~26% depuis le début de l'année

