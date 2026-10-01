National Energy Services en hausse, BMO attribue la note « surperformance »

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1er octobre - ** National Energy Services Reunited NESR.O : hausse de 1,85 % à 25,94 $ en pré-ouverture

** BMO lance la couverture de cette société de services pétroliers avec une note « surperformance » et un objectif de cours de 39 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 53 % par rapport au cours actuel

** Selon BMO, NESR a gagné des parts de marché sur les marchés attractifs des services pétroliers au Moyen-Orient; le contrat avec Jafurah stimule une croissance plus rapide

** « Il y a encore du potentiel », NESR visant un chiffre d’affaires annuel de 3 milliards de dollars d’ici fin 2028 — BMO

** Le titre se négocie à 10,35 fois le BPA prévu pour les 12 prochains mois — un niveau inférieur à la médiane du secteur, qui s’établit à 13,78

** La note moyenne de 8 analystes est « acheter »; le cours-cible médian est de 44 $ — données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, NESR a progressé de 62,64 %