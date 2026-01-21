Nathan's Famous grimpe après l'accord de 450 millions de dollars conclu avec Smithfield pour le rachat de l'entreprise

21 janvier - ** Les actions de la marque de hot-dogs Nathan's Famous NATH.O ont augmenté de 8,7 % à 100,80 $ avant la mise sur le marché ** La société de produits carnés emballés Smithfield Foods

SFD.O achètera NATH pour 102 $ par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces

** La transaction de 450 millions de dollars représente une prime de près de 10 % par rapport au dernier cours de clôture de NATH

** Smithfield affirme que l'opération ajoutera immédiatement à son bénéfice par action ajusté provenant des activités poursuivies; elle s'attend à économiser environ 9 millions de dollars au cours de la deuxième année suivant la conclusion de l'opération

** Les actions SFD ont été à peine négociées avant le marché

** A la dernière clôture, NATH a augmenté de ~22% au cours de l'année écoulée