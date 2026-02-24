 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nathan Brumby nommé Chief Platforms and Technology Officer d'Ipsos
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 07:44

Ipsos annonce la nomination de Nathan Brumby en qualité de chief platforms and technology officer, à compter du 16 février. Basé à Paris, il reportera directement à Jean Laurent Poitou, le directeur général du groupe.

Cette nomination s'inscrit dans la poursuite de l'évolution organisationnelle du groupe d'études de marché et de sondages d'opinion, visant à renforcer ses capacités technologiques et le développement de ses plateformes.

Dans ce contexte, Michel Guidi, chief operating officer d'Ipsos, quittera ses fonctions dans les prochaines semaines afin de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du groupe.

Originaire d'Australie, Nathan Brumby apporte plus de 20 ans d'expérience internationale de leadership dans le domaine des technologies, où il a dirigé de grandes équipes mondiales opérant sur plusieurs continents.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura la responsabilité de l'ensemble des équipes technology et IT d'Ipsos, pour consolider les fondations techniques nécessaires à l'accélération de sa transformation technologique et à la montée en puissance de ses plateformes.

Valeurs associées

IPSOS
30,3600 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank