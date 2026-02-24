Nathan Brumby nommé Chief Platforms and Technology Officer d'Ipsos
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 07:44
Cette nomination s'inscrit dans la poursuite de l'évolution organisationnelle du groupe d'études de marché et de sondages d'opinion, visant à renforcer ses capacités technologiques et le développement de ses plateformes.
Dans ce contexte, Michel Guidi, chief operating officer d'Ipsos, quittera ses fonctions dans les prochaines semaines afin de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du groupe.
Originaire d'Australie, Nathan Brumby apporte plus de 20 ans d'expérience internationale de leadership dans le domaine des technologies, où il a dirigé de grandes équipes mondiales opérant sur plusieurs continents.
Dans ses nouvelles fonctions, il aura la responsabilité de l'ensemble des équipes technology et IT d'Ipsos, pour consolider les fondations techniques nécessaires à l'accélération de sa transformation technologique et à la montée en puissance de ses plateformes.
Valeurs associées
|30,3600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
par Charlène Personnaz Moins de deux ans après la fin des Jeux d'été de Paris 2024, le drapeau olympique est de retour lundi en France, où les prochains Jeux d'hiver se dérouleront dans les Alpes en 2030. La région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et le Comité national ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
L'Europe vue sur de faibles variations, l'IA et le commerce restent des facteurs de risque (actualisé)
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mardi à l'ouverture, au lendemain d'une séance marquée par des pertes dues à la résurgence des tensions commerciales et des craintes liées aux potentielles perturbations ... Lire la suite
-
Solvay a annoncé mardi anticiper un Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 millions d'euros en 2026, le groupe chimique belge ayant affiché un chiffre de 881 millions d'euros sur l'année dernière, en recul organique de 13,4%. Selon un consensus Vara partagé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer