Nathalia Barazal va prendre la tête de LOIM

(NEWSManagers.com) -

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a annoncé mardi 21 janvier à ses collaborateurs que Nathalia Barazal serait appelée à succéder à Hubert Keller en tant que CEO de Lombard Odier Investment Managers d' ici à 2023. Cette annonce fait suite à celle de cet été, selon laquelle Hubert Keller succédera à Patrick Odier en tant qu' associé-gérant senior du groupe Lombard Odier à cette même date.

Nathalia Barazal est actuellement directrice des obligations convertibles et de la franchise obligataire de LOIM, ainsi qu' associée du groupe Lombard Odier. Elle a rejoint la société suisse en 2004, en tant que gérante de portefeuilles d' obligations convertibles et s'est imposée comme l'une des personnalités les plus renommées de cette classe d' actifs. Elle a fait croître sa franchise de 200 millions de dollars à 8 milliards en dix ans. Membre du comité de direction de LOIM, elle a élargi ses fonctions au fil du temps, en assumant la responsabilité globale de la franchise obligataire.

Nathalia Barazal demeurera en charge des obligations convertibles et des franchises obligataires durant la période de transition.