Natera progresse après le lancement d'un nouveau test génétique pour les maladies rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de la société de tests génétiques Natera NTRA.O augmentent de 1,4 % à 197,59 $ avant la mise sur le marché

** La société lance Zenith Genomics, un test de séquençage du génome entier visant à accélérer le diagnostic des maladies rares et ultra-rares - NTRA

** Les maladies rares touchent environ 30 millions d'Américains et peuvent prendre des années à être diagnostiquées, selon la société

** Le test est conçu pour repérer les maladies génétiques difficiles à détecter et aider à orienter le traitement et les soins de longue durée

** Zenith Genomics a été développé avec la société d'analyse du génome MyOme et sera proposé dans tous les États-Unis en utilisant le réseau existant de Natera - NTRA

** La société affirme que l'utilisation croissante des tests génétiques et la couverture d'assurance devraient favoriser l'adoption de ces tests

** Actions en hausse de ~44% en 2025