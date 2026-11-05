Natera nomme Moshkevich au poste de directeur général ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action Natera NTRA.O recule de 17,5 % à 300 dollars en séance prolongée

** La société nomme Solomon Moshkevich au poste de directeur général et membre du conseil d'administration, avec effet immédiat

** Steve Chapman quittera ses fonctions de directeur général mais restera consultant auprès de la société pendant une période prolongée

** Chapman restera également conseiller auprès du conseil d’administration

** Par ailleurs, NTRA relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour 2026, les portant d'une fourchette de 2,850 milliards à 2,910 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 3,005 milliards et 3,035 milliards de dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires de 794 millions de dollars au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 704,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 58,8 % depuis le début de l'année