Natera et Aveta s'associent pour un essai clinique de phase avancée sur le cancer de la tête et du cou

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La société de tests génétiques Natera

NTRA.O et le développeur de médicamentsanticancéreux Aveta Biomics ont annoncé lundi avoir conclu un partenariat dans le cadre d'une étude de phase avancée portant sur un traitement expérimental contre le cancer de la tête et du cou, dans le but d'améliorer le suivi de la réponse des patients au traitement.

Voici quelques détails:

* L'étude évaluera l'APG-157 d'Aveta, un traitement expérimental par voie orale conçu pour aider l'organisme à lutter contre les tumeurs, chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou localement avancé.

* Natera a indiqué que son test Signatera serait utilisé dans le cadre de cette étude pour évaluer la maladie résiduelle moléculaire et la réponse au traitement, et qu’il servirait de critère d’évaluation secondaire.

* Les deux sociétés ont précisé que ce test serait utilisé avant, pendant et après le traitement pour suivre la réponse des patients.

* Aveta Biomics a précisé que l’étude recrutera environ 826 patients à l’échelle mondiale, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Australie.

* Elle a précisé que cette étude s’appuie sur les données d’un essai de phase intermédiaire montrant que le traitement avait contribué à contrôler les tumeurs et avait donné des résultats encourageants en termes de survie.

* Le recrutement pour cet essai devrait débuter au cours du second semestre 2026, ont indiqué les sociétés.