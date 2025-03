Nasdaq : triple-top sous 20.150/20.100 validé information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 17:48









(CercleFinance.com) - Nasdaq valide une configuration en triple-top sous 20.150/20.100 (16 décembre pour le record absolu, 24 janvier, 19 février).

Le Nasdaq a cassé successivement plusieurs seuils cruciaux, comme les 19.160 (MM100 et support testé les 20 décembre et 2 janvier puis les 27 janvier et 2 février).

Et le Nasdaq a ensuite enchaîné avec la cassure des 18.780 (ex-zénith historique du 10 juillet 2024) puis des 18.900 (plancher du 13 janvier), puis la MM200 (18.100) puis les 18.070 (plancher des 31 octobre 2024 et 6 mars 2025).

La correction s'accélère ce lundi avec -3% et désormais 16% de repli depuis le zénith du 19 février: le Nasdaq vient de libérer un nouveau potentiel de repli jusque sur 16.700, seuil de rebond du 6 septembre 2024 mais aussi -et c'est l'élément technique principal- support oblique moyen, terme issu des planchers des 10.350 du 27/12/2022 et 12.600 du 26/10/2023.





