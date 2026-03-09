Nasdaq s'allie à Kraken pour développer la tokenisation des actifs
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 15:35
L'opérateur boursier souhaite notamment permettre aux institutions de transférer des titres depuis les infrastructures de marché traditionnelles vers des réseaux blockchain grâce à la plateforme xStocks développée par Payward. Nasdaq avait déjà sollicité en septembre l'autorisation de la Securities and Exchange Commission pour permettre la négociation de titres sous forme numérique ou tokenisée.
L'essor de la tokenisation s'inscrit dans un mouvement plus large d'adoption institutionnelle des actifs numériques, renforcé par l'adoption du GENIUS Act et par plusieurs initiatives similaires aux États-Unis. Intercontinental Exchange, propriétaire du New York Stock Exchange, cherche ainsi à lancer une plateforme de négociation 24 heures sur 24 de titres tokenisés. Les premiers projets de Nasdaq devraient concerner la gestion des opérations sur titres, le vote des actionnaires et les interactions entre entreprises et investisseurs.
Valeurs associées
|86,8200 USD
|NASDAQ
|-1,82%
A lire aussi
-
La guerre au Moyen-Orient nourrit lundi une flambée des prix pétroliers, l'Iran menant de nouvelles attaques chez ses voisins du Golfe, au lendemain de la désignation de Mojtaba Khamenei pour succéder au poste de guide suprême à son père, tué dans les frappes américano-israéliennes. ... Lire la suite
-
Le jet d'engins explosifs aux abords d'une manifestation anti-islam devant la résidence du maire de New York samedi "fait l'objet d'une enquête en tant qu'acte terroriste inspiré" par le groupe Etat islamique, a déclaré la cheffe de la police new-yorkaise Jessica ... Lire la suite
-
Alors que le conflit au Moyen-Orient ne cesse de s’intensifier, comment les artistes vivent-ils cette actualité qui frappe leurs pays de plein fouet ? Louise Dupont reçoit l’écrivaine et éditrice franco-iranienne Sorour Kasmaï et le musicien libanais Zeid Hamdan. ... Lire la suite
-
La guerre en Iran le prouve, le « métal du diable » est extrêmement volatil : 105,07 euros l'once le 29 janvier 2026, 62,30 euros l'once le 17 février et 71,23 euros l'once le 4 mars 2026. Mais l'argent, dit l'« or du pauvre », possède un atout clé : il est à la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer