Nasdaq s'allie à Kraken pour développer la tokenisation des actifs
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 15:35

Nasdaq a annoncé un partenariat avec Payward, maison mère de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken, afin de développer des infrastructures de tokenisation d'actifs financiers. Cette technologie consiste à convertir des actifs traditionnels (actions, obligations, fonds ou biens immobiliers) en jetons numériques échangeables sur des blockchains. L'initiative vise à répondre à l'intérêt croissant pour les actions tokenisées et les marchés fonctionnant en continu.

L'opérateur boursier souhaite notamment permettre aux institutions de transférer des titres depuis les infrastructures de marché traditionnelles vers des réseaux blockchain grâce à la plateforme xStocks développée par Payward. Nasdaq avait déjà sollicité en septembre l'autorisation de la Securities and Exchange Commission pour permettre la négociation de titres sous forme numérique ou tokenisée.

L'essor de la tokenisation s'inscrit dans un mouvement plus large d'adoption institutionnelle des actifs numériques, renforcé par l'adoption du GENIUS Act et par plusieurs initiatives similaires aux États-Unis. Intercontinental Exchange, propriétaire du New York Stock Exchange, cherche ainsi à lancer une plateforme de négociation 24 heures sur 24 de titres tokenisés. Les premiers projets de Nasdaq devraient concerner la gestion des opérations sur titres, le vote des actionnaires et les interactions entre entreprises et investisseurs.

Valeurs associées

NASDAQ
86,8200 USD NASDAQ -1,82%
