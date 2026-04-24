 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nasdaq : records de records de hausse en 19 séances (à 27.250)
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 18:05

Le Nasdaq-100 inscrit un nouveau record absolu à 27.260 points : c'est le 5éme record en 7 séances et rien moins que la 16e séance de hausse sur une série de 19 et la barre des 4 250 points est franchie d'une seule traite ( 18,5%, sans aucun repli supérieur à -0,7%), dans le sillage du "SOXX".

L'ETF sectoriel des semiconducteurs explose de 5% vers 462$ (dans le sillage d'Intel qui affiche un score de 26%, du jamais vu depuis sa 1ère cotation il y a presque 60 ans) et aligne bel et bien sa 19éme séance de hausse consécutive pour un cumul de 50,3%, une grande première dans l'histoire des marchés US (du Nasdaq, et du S&P 500 en 55 ans pour le premier, et plus de un siècle pour le second).

Faute de précédent, difficile d'exclure un test des 27.750 points, soit 61,8% depuis le plancher des 16540 du 4 avril 2025 : les valorisations se tendent, plus il y a d'acheteurs, mais dans de telles proportions, cela n'est plus de "l'exubérance irrationnelle" à la Greenspan mais de "l'hystérie à la Trump" !

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank