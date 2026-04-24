Nasdaq : records de records de hausse en 19 séances (à 27.250)
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 18:05
L'ETF sectoriel des semiconducteurs explose de 5% vers 462$ (dans le sillage d'Intel qui affiche un score de 26%, du jamais vu depuis sa 1ère cotation il y a presque 60 ans) et aligne bel et bien sa 19éme séance de hausse consécutive pour un cumul de 50,3%, une grande première dans l'histoire des marchés US (du Nasdaq, et du S&P 500 en 55 ans pour le premier, et plus de un siècle pour le second).
Faute de précédent, difficile d'exclure un test des 27.750 points, soit 61,8% depuis le plancher des 16540 du 4 avril 2025 : les valorisations se tendent, plus il y a d'acheteurs, mais dans de telles proportions, cela n'est plus de "l'exubérance irrationnelle" à la Greenspan mais de "l'hystérie à la Trump" !
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