Le prince Harry dit qu'il fera "toujours partie de la famille royale" britannique

Le prince Harry à Kiev le 23 avril 2026 ( AFP / Genya Savilov )

Le prince Harry a affirmé vendredi qu'il ferait "toujours partie de la famille royale" britannique avec laquelle il a pourtant rompu de façon spectaculaire, dans une interview accordée à une chaîne britannique au cours d'une visite en Ukraine.

Harry est arrivé à Kiev jeudi pour un déplacement surprise, quelques jours avant que son père, le roi Charles III, n'entame une visite d'Etat aux Etats-Unis à l'invitation du président Donald Trump.

Fils cadet du roi, Harry a en 2020 renoncé à ses fonctions royales et déménagé aux Etats-Unis avec son épouse Meghan. Il a publié en janvier 2023 ses mémoires explosifs, "Spare" ("Le Suppléant"), dans lesquels il multiplie les attaques contre la famille royale et étale leurs querelles devant le monde entier.

Le prince, duc de Sussex, a déclaré à ITV News qu'il ne se considérait pas comme "un membre non actif de la famille royale".

"Je ferai toujours partie de la famille royale et je suis ici (en Ukraine, ndlr) pour travailler, faire précisément ce pour quoi je suis je suis né, et j'aime le faire", a-t-il déclaré.

L'expression "membre actif de la famille royale" est utilisée pour désigner ses membres les plus en vue qui représentent la monarchie britannique au cours de cérémonies ou visites officielles. Et, de fait, Harry et Meghan ont perdu en s'installant aux Etats-Unis la protection systématique prévue pour ces membres actifs, payée par le contribuable britannique.

Le prince Harry a interpellé jeudi le président russe Vladimir Poutine pour qu'il mette fin à plus de quatre ans de guerre en Ukraine, tout en appelant les Etats-Unis à jouer un rôle crucial dans les négociations.

"C'est un moment pour la gouvernance américaine — un moment pour l'Amérique de montrer qu'elle peut honorer ses obligations découlant des traités internationaux, non par charité, mais en raison de son rôle durable dans la sécurité mondiale et la stabilité stratégique", a-t-il déclaré, dans une allocution au Forum sur la sécurité à Kiev.

Réagissant à ces propos, le président américain Donald Trump l'a rabroué.

"Le prince Harry? Comment va-t-il? Comment va sa femme? Veuillez lui transmette mes hommages."

"Je sais une chose, le prince Harry ne parle pas au nom du Royaume-Uni, ça c'est sûr. Je pense que je parle davantage pour le Royaume-Uni que le prince Harry. Mais j'apprécie beaucoup ses conseils", a-t-il lancé à des journalistes.