Nasdaq: plus qu'1 résistance... le plus haut absolu à 20.056 information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 19:21









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq aligne une 8ème séance de hausse consécutive et les gains mensuels sont sans précédent : +17,4% (à 19.150).

C'est le meilleur mois (échéance mensuelle) du 21ème siècle puisque le Nasdaq fait 1% de mieux que les 16,4% d'avril 2020 (actions dopées par des taux ramenés à zéro et un 'all-in' monétaire) ou juillet 2022 (+14,7% avec l'espoir d'un 'pivot' de la FED).



Le Nasdaq-100 qui aligne sa 8ème hausse consécutive (19.170 au plus haut) qui complète une série de 9 hausses du 22 avril au 2 mai (il s'agissait de 8 hausses + 1 consolidation à l'horizontal).

C'est la première fois de l'histoire que 2 séries haussières de 8 séances -ou plus- s'enchainent au cours d'un même mois boursier.



Depuis le 21 avril (1ère séance de l'échéance mai), le Nasdaq-100 aura donc progressé à 15 reprises, fini inchangé 2 fois et a consolidé 2 fois (le 5 et 6 mai) et devrait inscrire ce soir sa meilleure clôture depuis le 24 février.

Il n'y a en eu que 3 plus élevées dans l'histoire : les 21, 20 et 19 février (séance du record absolu à 20.056Pts).







