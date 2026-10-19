Nasdaq et S&P 500 en hausse avec le rebond des valeurs liées à l'IA

Le Nasdaq et le S&P 500 ont rebondi lundi à Wall Street portés par le rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle après le fort mouvement de vente de la semaine dernière, tandis que le recul des cours du pétrole a également soutenu la tendance avant une série de résultats d'entreprises très attendus.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,07%, ou 36,38 points, à 51.966,03 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 31,29 points, soit 0,41% à 7.690,73 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 290,85 points, soit 1,11% à 26.430,886 points.

Le S&P 500 et le Nasdaq avaient enregistré vendredi leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, les inquiétudes selon lesquelles des taux d'intérêt plus élevés pourraient freiner les investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle ayant pesé sur les valeurs technologiques, en particulier les opérateurs de centres de données.

Ce mouvement de repli traduisait les interrogations croissantes des investisseurs sur le financement des dépenses massives liées au développement de l'intelligence artificielle, une question qui exerce une pression grandissante sur les entreprises ayant soutenu le marché haussier américain, récemment entré dans sa quatrième année.

Les fabricants de semi-conducteurs ont également participé au rebond de lundi. Broadcom AVGO.O a avancé de 1,77% et Micron Technology MU.O a bondi de 2,96%.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS