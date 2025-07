Nasdaq Composite: +40% depuis le 7 avril, record sur 3 mois information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 18:33









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq a établi un nouveau record absolu ce lundi 21 juillet, dès l'ouverture (21.077), un de plus après celui couronnant le mois de juillet vendredi (20.980 le 18, séance des '3 sorcières'.



Le terme boursier d'août repart sur mêmes bases, avec le même entrain, et toujours l'I.A servant de locomotive.



La performance du Nasdaq est hors norme et le gain encore plus exceptionnel : le 'Composite' engrange +40,5% par rapport à son plancher du 7 avril ('fixing' d'ouverture à 14.980), et le Nasdaq-100 tutoie les +40%.



Et s'agissant du Nasdaq-100, les chartistes se prennent à rêver d'un indice testant les 25.000 d'ici fin 2025, soit près de 3,5 fois la mise depuis le plancher des 6,800 de mi-mars 2020.

Du jamais vu depuis 1997/2000, mais surtout, un ratio 'capi'/PIB de 211, ce qui est juste 'interstellaire'.





