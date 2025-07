Nasdaq-100 : nouveau record à 23.385, +42% en 14 semaines information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 19:34









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq-100 inscrit un nouveau record absolu à 23.385, c'est le 5ème record en 8 séances et l'indice vient d'aligner 13 records de clôture depuis le 24 juin.

L'indice s'attaque à la résistance long terme unissant les précédent sommets historiques (16.760 du 22/11/2021, 22.222 le 17 février 2025): cette oblique gravite vers 23.300 et se trouve malgré tout débordée, avec des niveaux de surachat historiques (après +42% en 3 mois et 3 semaines, soit +3% par semaine en moyenne), comme dans une 'fuite en avant' algorithmique où toute hésitation peut déclencher un pullback d'anthologie.

La divergence par rapport aux moyennes mobiles longues atteint également un maximum historique : la MM100 est à 20.780 (à 15% du cours actuel), la MM200 à 20.920 (à 11,8%).

Le scénario devient vertigineux, le 1er seuil de retournement se dessine vers 21.630.





