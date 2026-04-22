Nasdaq-100 : 4e record en 5 séances, 15 hausses sur 16 et 4 000 points cumulés
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 17:02
Faute de précédent, difficile d'exclure un test des 27 000 points : le Nasdaq passe résolument le cap des x2,5 le plancher des 10 440 du 13/10/2022, et plus les valorisations se tendent, plus il y a d'acheteurs !
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