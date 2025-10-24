Nasdaq-100 : 36ème record annuel à 25.390Pts, +50% depuis le 08/04
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 17:00
A lire aussi
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé vendredi à "en faire plus" pour renforcer les moyens d'action longue portée de l'Ukraine, lors d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky avant une réunion des alliés de l'Ukraine. "Je crois que nous pouvons en ... Lire la suite
-
(AOF) - Mersen (-18,26% à 23,05 euros) Mersen a lourdement chuté ce vendredi après avoir dévoilé des revenus en baisse organique de 4,3%, à 285 millions d'euros, pour le compte du troisième trimestre. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'affiche en baisse de ... Lire la suite
-
(AOF) - Accor (+7,04% à 45,18 euros) Le groupe hôtelier a signé la meilleure performance de l'indice phare de la place parisienne après la publication de son point d'activité trimestriel, le relèvement d'un objectif financier et la possible cotation en bourse de ... Lire la suite
-
La valorisation du portefeuille de participations de l’État français atteignait 209,1 milliards d'euros à la mi-2025, en augmentation de 16,4% sur un an, selon un rapport de l'Agence des participations de l'Etat (APE) diffusé vendredi. L'APE, bras armé du gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer