Nasdaq-100 : 36ème record annuel à 25.390Pts, +50% depuis le 08/04
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 17:00

Dopé par des chiffre de l'inflation sans surprise (ni mauvaise surprise), le Nasdaq-100 grimpe de +1,2% pour inscrire un 36ème record annuel à 25.390Pts (la barre des +20% est franchie, soit +50% depuis le 8/ avril), moyennant un 'gap' au-dessus des 25.126Pts, ce qui valide un triangle haussier court-terme, avec un potentiel de +950Pts, soit un nouvel; objectif de 26.000Pts.

