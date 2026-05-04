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Nasdaq-100 : 24ème hausse et 11ème record battu en 14 séances
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 17:01

Le Nasdaq-100 inscrit un nouveau record absolu à à 27.820, aligne sa 20ème séance de hausse sur une série de 24, inscrit son 11ème record intraday en 14 séances (dont 9 records de clôture, toujours sur 14 séances, du jamais vu).


La barre des 5.000 points est atteinte d'une seule traite ( 22%, sans aucun repli supérieur à -0,7%), dans le sillage du "SOXX" ( 52,8% depuis son plancher du 30 mars, à 469,6$).
Avec la publication des trimestriels des GAFAM bien accueillis et malgré les signes de disruption énergétique qui se multiplient en Asie et en Australie, il était difficile d'exclure un test des 27.750 points, soit 61,8% depuis le plancher des 16.540 du 4 avril 2025 : cet objectif est dépassé de 0,3% alors que les valorisations dépassent les sommets atteints par les "dot.com".

Zéro stress, le "VIX" reste sagement ancré autour de 17, comme si aucun élément d'actualité n'était susceptible de provoquer une rechute en direction de la série de "gap" laissés béants à 26.400Pts le 16 avril, 25.387Pts le 13 avril, et surtout 24.210 le fameux jour de l'annonce du cessez le feu de Trump, le 7 avril.

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