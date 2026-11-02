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Narragansett Bancorp en hausse lors de son entrée au Nasdaq après sa transformation en banque coopérative
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 20:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

2 novembre - ** Les actions de la banque locale Narragansett Bancorp ( NARA.O ) bondissent de 6,7 % à 10,67 dollars lors de leur entrée au Nasdaq

** Le titre a ouvert à 10,80 dollars l'action, contre un prix d'offre de 10 dollars

** NARA a cédé environ 9,1 millions d'actions d' dans le cadre de son introduction en bourse liée à sa conversion en banque par actions

** La conversion en banque par actions intervient lorsque des institutions financières, telles que des banques ou des caisses d’épargne, passent d’une structure mutualiste à une structure par actions

** Les banques mutualistes appartiennent à leurs déposants, contrairement aux banques traditionnelles qui appartiennent à des actionnaires

** NARA est la société mère de BayCoast Bank, agréée dans le Massachusetts, dont la charte remonte à 1851 et qui exploite 26 agences bancaires offrant une gamme complète de services

** Piper Sandler a agi en tant qu’agent de placement pour l’offre d’actions

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