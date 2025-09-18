Nanobiotix : un essai de phase 1 encourageant

(AOF) - Nanobiotix (+15,67% à 10,48 euros) a publié des résultats d’un essai de phase 1 évaluant son produit JNJ-1900 (NBTXR3) en combinaison avec un inhibiteur de point de contrôle immunitaire (Pembrolizumab ou Nivolumab) chez des patients atteints de cancers avancés. Tous les patients ont reçu une unique injection intratumorale de JNJ-1900 suivie d’une radiothérapie, puis d’un traitement par anti-PD-1.

Au 21 août 2025, 21 patients avaient reçu le produit de Nanobiotix et 19 étaient évaluables pour la réponse tumorale (deux patients n'ont pas pu être évalués en raison de l'absence d'imagerie post-traitement).

JNJ-1900 a montré des signaux préliminaires d'efficacité chez 19 patients évaluables pour la réponse tumorale : le meilleur taux de réponse objective observée dans l'ensemble des lésions est de 47,4 %, avec 4 réponses complètes et 5 réponses partielles.

" Les investigateurs estiment que ces données justifient une évaluation plus approfondie dans un essai clinique randomisé en tant que nouvelle option thérapeutique pour les patients atteints de mélanome cutané naïf ou résistant aux anti-PD-1. " souligne Nanobiotix.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

