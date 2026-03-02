 Aller au contenu principal
Nanobiotix : soulève la résistance des 25,9E
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 17:27

Nanobiotix soulève la résistance des 25,9E de mi-octobre 2025: cela ouvre la possibilité de fuser vers 29,4E, c'est à dire la résistance oblique haussière long terme, un objectif majeur.

NANOBIOTIX
27,1000 EUR Euronext Paris +5,04%
