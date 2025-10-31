 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 144,58
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nanobiotix se finance jusqu'au début de l'année 2028
information fournie par AOF 31/10/2025 à 09:12

(AOF) - Nanobiotix a conclu un accord de financement non dilutif de partage de redevances avec HealthCare Royalty pour un montant pouvant atteindre 71 millions de dollars. Avec ces fonds, la société de biotechnologie étend son horizon de trésorerie jusqu’au début de l’année 2028 et lui permettra de se développer au-delà des jalons opérationnels et financiers clés dans le cancer de la tête et du cou et du poumon.

Dans le détail, la société de biotechnologie recevra un paiement initial de 50 millions de dollars et sera éligible à un paiement supplémentaire de 21 millions de dollars, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

En contrepartie, HealthCare Royalty percevra un montant correspondant à une portion prédéfinie des redevances sur le premier milliard de ventes nettes et une portion prédéfinie de certains paiements d'étapes réglementaires et commerciaux. Ce montant sera capé à environ 124 millions de dollars si versé d'ici fin 2030 ou à environ 178 millions de dollars si versé après 2030 (ce cap s'applique dans le cadre de la réception des 71 millions de dollars).

A la suite de ce remboursement initial, HealtCare Royalty percevra une part réduite et définie des redevances qui n'excédera pas 14,9 millions de dollars par an. Cette période prendra fin 10 ans après la première commercialisation de JNJ-1900 (NBTXR3) aux Etats-Unis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NANOBIOTIX
18,4200 EUR Euronext Paris +12,59%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Faure, Premier secrétaire du parti socialiste à l'Assemblée nationale, Paris, le 31 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Pour Faure (PS), l'accord franco-algérien de 1968 a "encore du sens"
    information fournie par AFP 31.10.2025 09:55 

    Le Premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure a estimé vendredi que l'accord de 1968 régissant l'immigration des Algériens en France avait "encore du sens" et qu'il ne fallait "pas le changer", au lendemain du vote d'une résolution du RN à l'Assemblée ... Lire la suite

  • "Victoire historique", "refoulé colonial" : la presse réagit au vote de la résolution du RN
    "Victoire historique", "refoulé colonial" : la presse réagit au vote de la résolution du RN
    information fournie par France 24 31.10.2025 09:47 

    À la Une de la presse, vendredi : les vives réactions dans la presse française après le vote d'une résolution du RN sur l'accord franco-algérien de 1968 ; aux États-Unis, des réactions aussi intenses à l'annonce de Donald Trump de vouloir reprendre les essais nucléaires ... Lire la suite

  • e géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Shein ouvrira mercredi son magasin au BHV à Paris
    information fournie par AFP 31.10.2025 09:46 

    Le géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris, a annoncé vendredi sur Instagram la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV. C'est ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    DBV Technologies : nomination provisoire d'une nouvelle administratrice
    information fournie par AOF 31.10.2025 09:31 

    (AOF) - DBV Technologies a annoncé la nomination provisoire d’une nouvelle administratrice indépendante, le docteur Philina Lee, au sein de son conseil d’administration. Cette nomination est effective depuis le 30 octobre. Le docteur Lee remplacera Daniel Soland, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank