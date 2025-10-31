Nanobiotix se finance jusqu'au début de l'année 2028

(AOF) - Nanobiotix a conclu un accord de financement non dilutif de partage de redevances avec HealthCare Royalty pour un montant pouvant atteindre 71 millions de dollars. Avec ces fonds, la société de biotechnologie étend son horizon de trésorerie jusqu’au début de l’année 2028 et lui permettra de se développer au-delà des jalons opérationnels et financiers clés dans le cancer de la tête et du cou et du poumon.

Dans le détail, la société de biotechnologie recevra un paiement initial de 50 millions de dollars et sera éligible à un paiement supplémentaire de 21 millions de dollars, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

En contrepartie, HealthCare Royalty percevra un montant correspondant à une portion prédéfinie des redevances sur le premier milliard de ventes nettes et une portion prédéfinie de certains paiements d'étapes réglementaires et commerciaux. Ce montant sera capé à environ 124 millions de dollars si versé d'ici fin 2030 ou à environ 178 millions de dollars si versé après 2030 (ce cap s'applique dans le cadre de la réception des 71 millions de dollars).

A la suite de ce remboursement initial, HealtCare Royalty percevra une part réduite et définie des redevances qui n'excédera pas 14,9 millions de dollars par an. Cette période prendra fin 10 ans après la première commercialisation de JNJ-1900 (NBTXR3) aux Etats-Unis.

