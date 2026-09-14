 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nanobiotix-Résultats de la phase 1 pour JNJ-1900 dans le cancer du poumon
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 08:06
Ajouter Boursorama à vos sources

Nanobiotix SA NANOB.PA :

* RÉSULTATS COMPLETS DE LA PHASE 1 POUR JNJ-1900 (NBTXR3) DANS LE CANCER DU POUMON NON À PETITES CELLULES INOPÉRABLE ET RÉCURRENT

* LES RÉSULTATS COMBINÉS DES PHASES D'ESCALADE ET D'EXPANSION DE DOSE ONT MONTRÉ QUE LES 24 PATIENTS ONT TOUS TERMINÉ LE TRAITEMENT AVEC JNJ-1900 (NBTXR3) PLUS UNE RÉIRRADIATION, SANS TOXICITÉ LIMITANT LA DOSE

* LES INVESTIGATEURS N'ONT SIGNALÉ AUCUN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE DE GRADE 3 OU SUPÉRIEUR LIÉ À JNJ-1900 (NBTXR3) OU À LA PROCÉDURE D'INJECTION

* LE RECRUTEMENT DES PHASES D'ESCALADE ET D'EXPANSION DE DOSE DE L'ÉTUDE EST TERMINÉ SELON LE PROTOCOLE

* À LA SUITE DE CES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS, UN RECRUTEMENT DE PATIENTS SUPPLÉMENTAIRES EST DANS CETTE ÉTUDE PRÉVU

Texte original nGNE25ngDd

Pour plus de détails, cliquez sur NANOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

NANOBIOTIX
31,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • IMERYS : Une consolidation vers les supports est probable
    IMERYS : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • AXA : La tendance baissière peut reprendre
    AXA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : La consolidation peut se poursuivre
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • ELIOR : Baissier mais survendu
    ELIOR : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:38 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,22 -1,89%
HAFFNER ENERGY
0,666 +3,10%
BIOPHYTIS
0,0543 +3,43%
2CRSI
28,82 0,00%
CAC 40
8 179,77 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank