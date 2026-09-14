Nanobiotix-Résultats de la phase 1 pour JNJ-1900 dans le cancer du poumon

Nanobiotix SA NANOB.PA :
* RÉSULTATS COMPLETS DE LA PHASE 1 POUR JNJ-1900 (NBTXR3) DANS LE CANCER DU POUMON NON À PETITES CELLULES INOPÉRABLE ET RÉCURRENT
* LES RÉSULTATS COMBINÉS DES PHASES D'ESCALADE ET D'EXPANSION DE DOSE ONT MONTRÉ QUE LES 24 PATIENTS ONT TOUS TERMINÉ LE TRAITEMENT AVEC JNJ-1900 (NBTXR3) PLUS UNE RÉIRRADIATION, SANS TOXICITÉ LIMITANT LA DOSE
* LES INVESTIGATEURS N'ONT SIGNALÉ AUCUN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE DE GRADE 3 OU SUPÉRIEUR LIÉ À JNJ-1900 (NBTXR3) OU À LA PROCÉDURE D'INJECTION
* LE RECRUTEMENT DES PHASES D'ESCALADE ET D'EXPANSION DE DOSE DE L'ÉTUDE EST TERMINÉ SELON LE PROTOCOLE
* À LA SUITE DE CES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS, UN RECRUTEMENT DE PATIENTS SUPPLÉMENTAIRES EST DANS CETTE ÉTUDE PRÉVU
Texte original nGNE25ngDd
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(Rédaction de Gdansk)
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