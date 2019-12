NANOBIOTIX REÇOIT LE PRIX GALIEN 2019 POUR SON PRODUIT INNOVANT HENSIFY®

o Hensify® est un radioenhancer (amplificateur de radiothérapie), premier de sa classe, composé de nanoparticules d'oxyde d'hafnium administrées via une seule injection intratumorale. Il permet d'augmenter l'effet destructeur de tumeur de la radiothérapie sans augmenter les dommages aux cellules saines.o Hensify® est le premier produit de ce type à recevoir une autorisation de mise sur le marché (marquage CE).o L'objectif principal de Nanobiotix est le développement clinique dans les cancers Tête et Cou afin d'envisager un enregistrement aux Etats-Unis et en Europe. En parallèle, la Société est engagée dans le développement de 15 essais cliniques.